Les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année en Premier League

L’Association Professionnelle des Footballeurs va statuer. L'instance désigne chaque année les meilleurs joueurs, jeunes joueurs, ainsi que les meilleures joueuses et jeunes joueuses d'Angleterre.

Les candidats sont nombreux et de qualité cette année. En effet, la liste des nominés pour le titre du meilleur joueur de la saison est tombée et il y a des clients.

Les Mancuniens Kevin de Bruyne et Raheem Sterling (Manchester City) sont bien là, alors que Trent Alexander-Arnold (Liverpool) côtoie Virgil van Dijk et d'autres Reds avec Jordan Henderson et Sadio Mané. Du beau monde on vous dit.