Les 6 siestes par jour de Cristiano Ronaldo

Tout le monde sait à quel point Cristiano Ronaldo est un grand professionnel, et un perfectionniste. Le joueur portugais a une hygiène de vie irréprochable, et de nombreux coéquipiers ont souvent raconté les méthodes utilisées et la rigueur du quintuple Ballon d'Or portugais.

Cette fois-ci, c'est son ancien conseiller du sommeil, Nick Littlehales, président du UK Sleep Council, qui s'est confié pour 'GQ'. Le spécialiste a expliqué comment il avait aidé le Portugais à trouver des méthodes de sommeil optimales pour sa récupération.

"Cristiano est un perfectionniste du corps. Pour lui, être au top est une obsession. Lorsqu’on s’est rencontrés, il m’a demandé comment je pouvais l’aider", a commencé Nick Littlehales, spécialiste du sommeil.

Le spécialiste du sommeil a longtemps travaillé avec Cristiano Ronaldo, et raconte qu'il lui avait conseillé de ne pas dormir des nuits de 8 heures d'affilée mais de faire "six siestes de 90 minutes" sur 24 heures. Une nuit de 8 heures lui serait "trop nocive".

Une technique qui permettrait une meilleure récupération du joueur entre ses entraîneurs et un meilleur traitement de ses six repas. Mais ce n'est pas tout. Cristiano Ronaldo devrait aussi dormir seul ou dans un lit assez grand pour avoir de l'espace avant ses matchs, ainsi que dans une position foetale.

L'autre conseil de Littlehales à Cristiano Ronaldo était d'éteindre tous ses appareils éléctroniques au moins une heure avant de s'endormir pour éviter une stimulation mentale trop importante, et pour s'assurer une meilleure qualité de sommeil.