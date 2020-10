Les 60 meilleurs U17 du monde selon le Guardian

The Guardian vient de dévoiler sa liste des meilleurs U17 pour 2020, on y retrouve trois pépites françaises : Amir Arli, Rayan Cherki et Édouard Michu.

La liste des 60 meilleurs U17 du monde :

- Federico Redondo (Argentine) - Argentinos Juniors

- Dario Sarmiento (Argentine) - Estudiantes

- Alexander Robertson (Australie) - Manchester City

- Yusuf Demir (Autriche) - Rapid Vienne

- Ardy Mfundu (Belgique) - Schalke 04

- Luca Oyen (Belgique) - Genk

- Bruno Gonçalves (Brésil) - RB Bragantino

- Metinho (Brésil) - Fluminense

- Dimo Krastev (Bulgarie) - Fiorentina

- Jia Boyan (Chine) - Shanghaï SIPG

- Tomas Angel (Colombie) - Atlético Nacional

- Jhon Jader Duran (Colombie) - Envigado

- Bartol Barisic (Croatie) - Dinamo Zagreb

- Ivan Cubelic (Croatie) - Hajduk Split

- Tomislav Duvnjak (Croatie) - Dinamo Zagreb

- Adam Karabec (République Tchèque) - Sparta Prague

- Maurits Kjaergaard (Danemark) - RB Salzbourg

- Isaac Tshibangu (RD Congo) - TP Mazembe

- Anthony Valencia (Équateur) - Independiente del Valle

- Samuel Iling-Junior (Angleterre) - Juventus

- Jamal Musiala (Angleterre) - Bayern Munich

- Amir Arli (France) - Dijon

- Rayan Cherki (France) - Olympique Lyonnais

- Édouard Michut (France) - Paris SG

- Luca Netz (Allemagne) - Hertha Berlin

- Torben Rhein (Allemagne) - Bayern Munich

- Florian Wirtz (Allemagne) - Bayer Leverkusen

- Prince Kwabena Adu (Ghana) - Bechem United FC

- Ilaix Moriba (Guinée) - FC Barcelone

- Isaac Bergmann Johannesson (Islande) - IFK Norrköping

- Bikash Yumnam (Inde) - Punjab FC

- Cesare Casadei (Italie) - Inter

- Wilfried Gnonto (Italie) - FC Zürich

- Fabio Miretti (Italie) - Juventus

- Takuhiro Nakai (Japon) - Real Madrid

- Marcelo Flores (Mexique) - Arsenal

- Luis Puente (Mexique) - Chivas

- Mohamed Amine Essahel (Maroc) - Académie Mohamed VI

- Xavi Simons (Pays-Bas) - Paris SG

- Naci Ünüvar (Pays-Bas) - Ajax

- Odin Thiago Holm (Norvège) - Valerenga

- Kluiverth Aguilar (Pérou) - Alianza Lima

- Aleksander Buksa (Pologne) - Wisla Cracovie

- Ronaldo Camara (Portugal) - Benfica

- Joelson Fernandes (Portugal) - Sporting CP

- Stefan Bodisteanu (Roumanie) - FC Viitorul

- Arsen Zakharyan (Russie) - Dinamo Moscou

- Liam Morrison (Écosse) - Bayern Munich

- Mateja Bacanin (Serbie) - Étoile Rouge de Belgrade

- Luca Cveticanin (Serbie) - FK Vozdovac

- Benjamin Sesko (Slovénie) - RB Salzbourg

- Bruno Iglesias (Espagne) - Real Madrid

- Israel Salazar (Espagne) - Real Madrid

- Nico Serrano (Espagne) - Athletic

- Emil Roback (Suède) - AC Milan

- Kelvin John (Tanzanie) - Brooke House College Football Academy

- Emre Celtik (Turquie) - Altinordu

- Ravil Tagir (Turquie) - Istanbul Basaksehir

- Moses Nyeman (États-Unis) - DC United

- Juan Ignacio Cabrera (Uruguay) - Schalke 04