Les 9 minutes de Dembélé qui ont coûté 5 millions au Barça

Jamais quelques minutes n'ont coûté aussi cher. Ousmane Dembélé a joué son 100e match sous le maillot du FC Barcelone, ce qui signifie que le club a dû payer quelques millions en bonus.

À la 81e minute, Koeman fait entrer Dembélé, qui vient remplacer Griezmann pour son centième match. En atteignant ce chiffre, Barcelone devra payer 5 millions d'euros de plus au Borussia Dortmund.

C'est l'un des bonus qui a été mis dans le contrat de transfert par les deux clubs, a rapporté Dembélé. Ainsi, le coût du Français a atteint aujourd'hui les 140 millions d'euros.

Barcelone et le Borussia Dortmund se sont mis d'accord sur un certain nombre de bonus à ajouter aux 105 millions d'euros initiaux, bonus qui ont été atteints en jouant 25, 50, 75 et 100 matches.

Seul Philippe Coutinho a coûté à Barcelone plus cher, jusqu'à présent, que Dembélé, qui est en deuxième position sur les plus gros transferts de tous les temps.