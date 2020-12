Les accusations de Koeman envers Riqui Puig : "Tu es une taupe"

Les débuts de Riqui Puig au FC Barcelone ne sont pas vraiment les débuts rêvés. Le joueur qui est l'un des plus grands espoirs du club barcelonais aurait reçu des critiques de la part de Ronald Koeman et d'une partie du vestiaire.

'El País' a révélé un important affrontement entre le joueur et l'entraîneur néerlandais, en présence de tout le vestiaire. "Tu es une taupe", aurait lancé Koeman au jeune joueur.

La source assure qu'une partie du vestiaire prenait le parti de l'entraîneur du FC Barcelone, car l'attitude du milieu de terrain aurait été répréhensible après son arrivée dans l'équipe première.

Les faits se seraient produit après que Koeman ait indiqué à Riqui Puig de trouver un nouveau point de chute pour la saison en cours, puis que cette information soit divulguée dans la presse.

L'entraîneur aurait été agacé par le fait que la décision sur l'avenir du blaugrana a été rendue publique en très peu de temps, et l'a donc écarté du groupe.

Toujours selon la même source, le vestiaire serait divisé entre ceux qui soutiennent Koeman par rapport à l'attitude de Riqui Puig et ceux qui sont du côté du joueur car l'entraîneur n'aurait pas eu la même réaction lors de la divulgation de son appel téléphonique avec Luis Suarez.

À Barcelone, on tente d'oublier la lourde défaite au Camp Nou contre la Juventus, qui a repositionné le club à la deuxième place du groupe en Ligue des champions, et on souhaite remporter le match face à Levante ce dimanche.