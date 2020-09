Les adieux de Messi à Arturo Vidal

En l'espace de deux saisons seulement, Leo Messi et Arturo Vidal sont devenus très proches et leur connexion s'est faite ressentir sur les terrains au FC Barcelone.

Mais avec l'arrivée de Ronald Koeman à la tête de l'équipe, le milieu de terrain chilien a été prié de faire ses valises, et est aujourd'hui sur le point de signer avec l'Inter Milan en Serie A.

Le transfert est déjà bouclé, et Leo Messi a tenu à publier un message d'au revoir à son coéquipier et ami sur les réseaux sociaux pendant que l'Inter annonçait l'atterrissage du Chilien à Milan.

"Je te connaissais seulement comme adversaire et tu m'as toujours semblé être un phénomène. Mais ensuite, j'ai eu la chance de te connaître et tu m'as encore plus surpris", a commencé la Pulga sur son compte Instagram.

"Durant ces deux années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain", a-t-il ajouté.