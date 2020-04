Les agents de Ndombele en contact avec le Barça

Nndombele veut quitter Tottenham et Barcelone veut s'attacher ses services. Le joueur vit un moment compliqué à Londres depuis l'arrivée du nouveau coach, José Mourinho. Les deux sont en froid après que ce dernier ait critiqué Tanguy en raison de ses blessures trop fréquentes.

Alors, le Barça veut profiter de la situation pour recruter le joueur, et selon 'Express', le club s'est déjà mis en contact avec ses agents, et n'attend qu'une réponse des Spurs à leur offre.

43,3 millions devront être mis sur la table pour obtenir ses services. Le joueur veut partir - il l'a déjà dit à ses représentants - il a un contrat jusqu'en 2025, donc cela dépend de son club.

Et que dit Mou de tout cela ? La source susmentionnée affirme qu'il veut calmer les choses entre lui et son joueur.. Le problème est qu'il est peut-être trop tard pour y remédier. Le Barça se rapproche de plus en plus.