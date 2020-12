La fausse accusation contre le clan roumain

Alors que l'UEFA enquête pour connaître la vérité sur les supposés propos racistes de l'arbitre Sebastian Coltescu à l'égard de Pierre-Achille Webo, le clan des arbitres roumains revient avec de nouveaux éléments qui ont été démentis

'RMC Sport' explique que cela n'a pas encore pu être prouvé mais le journaliste roumain, Emanuel Rosu, montre une vidéo où un membre du staff turc dit le mot "gitan" en indiquant l'arbitre. En réalité, le membre du staff donne une leçon de morale en expliquant : "Dans mon pays, les Roumains sont appelés gitans. Mais je ne peux pas dire gitan".

L'UEFA devra mettre en lumière tous les faits une fois l'enquête terminée.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t