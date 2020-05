Les attaquants qui ont le meilleur ratio buts/minute cette saison

Luis Muriel ne fait même pas partie du Top 10 des meilleurs buteurs des cinq grands championnats, et pourtant, il possède la meilleure moyenne de buts par minute de la saison.

Le joueur colombien de l'Atalanta Bergame a inscrit un total de 13 buts cette saison. Une statistique qui n'est pas flamboyante, à moins que l'on y ajoute le nombre de minute qu'il a passé sur un terrain.

Luis Muriel n'a eu besoin de d'un peu plus de 70 minutes sur un terrain entre chaque but cette saison en moyenne. Une moyenne d'un but marqué toutes les 70.2 minutes de temps de jeu.

De quoi dépasser tous les grands buteurs de la saison. D'ailleurs, le second de ce classement est Ciro Immobile, meilleur buteur de Serie A et leader du classement du Soulier d'Or européen.

L'international italien a marqué un but toutes les 81 minutes cette saison. Le second est bien évidemment Robert Lewandowski, auteur d'un but toutes les 81.7 minutes en championnat.

Les deux autres joueurs qui parviennent à inscrire plus d'un but par match en moyenne, ce sont Kylian Mbappé (un but toutes les 84.2 minutes), et Sergio Agüero (un but toutes les 87.6 minutes).

Qu'en est-il de Cristiano Ronaldo et Leo Messi ? Les deux superstars ont respectivement inscrit un but toutes les 92.6 minutes, et un but toutes les 99.5 minutes jouées.