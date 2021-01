Les blessures de Ramos peuvent-elles nuire à son avenir ?

Sergio Ramos est une légende du Real Madrid à qui il reste cinq mois et demi de contrat... et qui est absent. L'Andalou peut déjà négocier avec le club qu'il veut face aux difficultés de se mettre d'accord avec avec le club merengue.

Le Real lui offre une année de contrat supplémentaire avec le même salaire, bien qu'il semble également qu'ils soient prêts à en signer deux autres avec une réduction de salaire. Sur ce dernier point, comme l'indique 'MD', le joueur n'est pas très sûr.

Mais ce qui peut être un facteur important, ce sont les blessures. Le défenseur central en compte déjà trois cette saison et a déjà été out près d'un mois, ce qui peut faire croire à Madrid et aux clubs qui le souhaitent que Ramos peut devenir un joueur plus enclin aux blessures.

Le défenseur n'est pas un joueur qui a été frappé par des problèmes physiques et a été plutôt épargné de ce côté-là. Cependant, l'âge est l'une des caractéristiques que les clubs prennent davantage en compte lors de la signature de nouvelles recrues.

Sergio Ramos est peut-être face au dernier gros contrat de sa carrière sportive et il ne veut même pas que la moitié de la saison lui porte préjudice. Lors de la Supercoupe, il a joué grâce aux médicaments et a fini en boitant légèrement, ce qui a souligné une fois de plus son engagement envers Madrid.

United et PSG sont deux destinations possibles s'il ne prolonge pas et le journal 'AS' a rappelé ce qui est arrivé à Víctor Valdés. L'ancien gardien a décidé de ne pas renouveler son contrat avec le FC Barcelone et a fini par perdre sa dernière grande signature avec Monaco en raison d'une rupture des ligaments. Le club de la principauté a fait marche arrière et l'opération n'a pas pu être clôturée.

Ramos continue au meilleur niveau, tant que les problèmes physiques le laissent tranquille cette saison et attend une discussion avec Florentino Pérez pour voir ce qu'il adviendra de l'avenir du capitaine.