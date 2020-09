Les Bleuets s'imposent sans briller en Géorgie en qualifications de l'Euro 2021

Les Français ont manqué d'envie mais pas de chance: c'est un contre-son-camp malheureux du défenseur central géorgien Ilia Beriashvili qui a débloqué la situation à la 37e minute, le défenseur central ayant été gêné par Amine Gouiri juste devant lui.

Odsonne Edouard a ensuite offert le but du break et du soulagement aux Français sur un penalty en toute fin de match (90e+2), son 12e but en 7 sélections avec les espoirs.

L'entrée de l'attaquant star des Bleuets à la 72e minute avait souligné l'inquiétude du sélectionneur français, Sylvain Ripoll, devant ce score étriqué et cette prestation décevante de ses joueurs.

Ripoll a reconnu que la seconde période avait été "beaucoup plus laborieuse" et marquée par une "perte de maîtrise collective". "Nous devons progresser dans ce domaine, c'est une évidence", a ajouté le sélectionneur français.

Ce match a également été marqué par une mauvaise nouvelle: la sortie, à la 24e minute, du capitaine français Jeff Reine-Adélaïde, visiblement victime de douleurs musculaires.

En son absence, son coéquipier en club, le Lyonnais Maxence Caqueret, n'a pas affiché sous le maillot bleu la fluidité et la vista dont il a fait preuve lors du "Final 8" de la Ligue des champions, où Lyon est allé en demi-finale.

Avec ce succès face à une équipe qui leur avait posé des problèmes lors du match aller, en octobre 2019 (victoire française 3-2), les Bleuets comptent 12 points et restent deuxièmes du groupe 2, trois points derrière la Suisse, victorieuse 4-1 de la Slovaquie vendredi soir.

La défaite face à cette même équipe de Suisse (3-1) lors du dernier match disputé par les Bleuets, le 19 novembre 2019, continue de peser lourd dans la balance. Le match retour, dernière rencontre des deux équipes prévue le 16 novembre prochain, pourrait décider du vainqueur du groupe.

La France continue lundi sa tournée des pays de l'Est avec un déplacement en Azerbaïdjan, troisième du groupe avec 6 points, à égalité avec la Géorgie.