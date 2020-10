Les Bleuets se rapprochent de l'Euro 2021 en battant la Slovaquie

Les Bleuets, qui se sont imposés grâce à un but de Jules Koundé (22e), rejoignent provisoirement la Suisse en tête du groupe 2 avec 21 points. Mais les Helvètes ont un match en moins, qu'ils disputeront mardi face au modeste Liechtenstein, balayée (5-0) par les Tricolores jeudi.

Solides en première période, les Français ont été plus brouillons après le repos et ont souffert face à des Slovaques sans complexe. Dans la fraîcheur de la Meinau, les Bleuets ont eu du mal à entrer dans leur match et ont souffert face à de rugueux Slovaques.

Durant les vingt premières minutes, les joueurs de Sylvain Ripoll ont manqué de précision et ont peiné à se montrer dangereux, si ce n'est une frappe de Jonathan Ikoné non cadrée (15e).

Heureusement, la France a fait preuve d'efficacité : sur un coup franc bien tiré par Amine Gouiri, le gardien slovaque a repoussé comme il a pu mais Koundé a bien suivi pour reprendre sans contrôle et marquer avec l'aide du poteau gauche (1-0, 22e).

Ce but a réveillé les Tricolores qui ont ensuite multiplié les occasions: ainsi, une frappe de Diaby a été bloquée par le gardien (26e), puis Ikoné, très en jambes, a lui aussi buté sur le portier adverse après avoir éliminé superbement deux défenseurs avec un passement de jambes suivi d'un double contact (35e).

Puis Randal Kolo Muani n'a pas cadré sa reprise acrobatique (38e) et la tentative de Gouiri n'était pas assez appuyée (39e).

Juste avant la fin de la première période, le latéral gauche Yvann Maçon, révélation du début de saison de l'AS Saint-Etienne, est sorti sur civière après s'être blessé sérieusement au genou droit.

Dès la reprise, Lubomir Tupta a failli égaliser sur un coup franc dévié par une défenseur tricolore, mais Alban Lafont a réalisé un sauvetage somptueux d'une claquette (47e).

Petit à petit, les Bleuets se sont endormis et ont laissé leurs adversaires revenir dans la partie. Très rapides en contre, les Slovaques et notamment Tupta ont mis en difficultés la défense tricolore mais ont manqué de précision pour vraiment inquiéter Lafont.

En fin de rencontre, le portier tricolore s'est montré vigilant, notamment sur un coup franc à la dernière minute (90e+3).