Les bonnes performances de Ciao Henrique

Ce n'est pas un chemin facile pour lui, mais avec persévérance, Caio Henrique est en train de gagner la confiance de Niko Kovac. Il a déjà été passeur décisif et commence à s'offrir le luxe de rêver de l'appel de Tite.

Sur les 19 matches de La Ligue 1 disputés, Caio Henrique en a joué 12. Il a été titulaire à 8 reprises, et lors de la victoire sur Angers, il a délivré sa première passe décisive.

Kovac a retiré de l'attaque un autre ex Colchonero, Gelson, et lui a laissé tout le couloir gauche. Il a pu jouer tout son football offensif, et s'est même associé à Volland pour en faire le deuxième de Monaco.

Il ne se lasse pas de donner à Atleti des raisons de croire que son départ aurait pu être anticipé. Que ces 8 millions versés par Monaco sont trop peu pour ce qu'il est. Et qu'il a commencé en tant que milieu de terrain.