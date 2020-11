Les bonus du contrat de Pedri dévoilés

A seulement 17 ans (il fêtera ses 18 ans le 25 novembre prochain), Pedri est la nouvelle sensation du Barça. Il a déjà pris part à huit matches cette saison (6 en Liga, 2 en Ligue des champions) et a marqué un but (contre les Hongrois de Ferencvaros).

Arrivé cet été au Barça en provenance de Las Palmas, Pedri a été acheté pour six millions d'euros. Mais selon les informations de Marca, le montant du transfert pourrait encore grimper à cause des bonus et atteindre 22 millions d'euros.

En effet, si le joueur part à 25 matches officiels (toutes compétitions confondues), le Barça versera quatre millions d'euros à Las Palmas. Le contrat précise que Pedri doit au moins jouer 45 minutes pour qu'un match soit comptabilisé !

Si Pedri, qui joue avec les Espoirs espagnols intègre la Roja, le Barça devra s'acquitter d'un montant de deux millions d'euros à Las Palmas.

Le reste des bonus est lié à la situation contractuelle du joueur qui bénéficie d'un contrat d'une saison plus deux en option. En cas de prolongation, et si tous les autres bonus sont atteints, Marca précise que Las Palmas recevra 22 millions d'euros de la part du Barça.