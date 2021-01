Les cas de Covid-19 explosent en Premier League : 40 nouveaux cas

Alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé lundi soir que le pays allait vivre un troisième confinement depuis le début de la pandémie, le football continue de souffrir lui aussi.

Si la Premier League continuera à se jouer malgré le nouveau confinement, et que le championnat anglais ne veut pas vivre de nouvel arrêt, les cas positifs de Covid-19 continuent d'augmenter.

La semaine passée, le championnat anglais avait annoncé un nombre "record" de 18 cas positifs entre le 21 et le 27 décembre, le nombre de cas positifs révélés sur les derniers jours est encore plus élevé.

Entre le 28 décembre et le 31 décembre, 28 cas positifs ont été détectés. Puis entre le 1er janvier et le 3 janvier, 12 cas ont été détectés. Soit 40 cas positifs au total parmi les joueurs et les staffs des équipes de Premier League sur la dernière semaine.

Plusieurs matchs ont déjà été reportés lors des derniers jours en raison de ces nombreux cas positifs et la Premier League tente aujourd'hui de rassurer ses équipes dans son communiqué, affirmant avoir "confiance" en ses protocoles Covid-19.