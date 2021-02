Les Verts ont su profiter des ballons perdus ou donnés par les Rennais pour se projeter rapidement vers l'avant, avec Wahbi Khazri et Denis Bouanga partant sans cesse dans le dos de la défense.

Et sur un nouveau contre, Bouanga a pénétré dans la surface et s'est appuyé sur Yvan Neyrou pour se défaire de défenseurs peu concentrés et dégainer une frappe croisée dans le petit filet intérieur.