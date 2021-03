Les cambriolages chez les joueurs du PSG sont fréquents

Di Maria était sous les projecteurs du monde entier lors du match de Ligue 1 du PSG contre Nantes, car il a été contraint de quitter le terrain en plein match en raison d'un cambriolage à son domicile. On a même parlé de séquestration, ce qui a déclenché un flot de messages de soutien de la part des fans sur les réseaux sociaux.

Mais ce n'est pas la première fois qu'un joueur du PSG en souffre. Au fil des années, 'L'Équipe' a rapporté un certain nombre de vols, certains plus dommageables financièrement que d'autres, qui ont touché certains des joueurs les plus connus du club.

Le 30 janvier, Icardi s'est fait voler environ 400 000 euros de bijoux, de montres et de vêtements alors qu'il voyageait avec le groupe pour un match contre Lorient. Sergio Rico, le 22 du même mois, a connu une situation similaire et on estime que les voleurs ont emporté des objets d'une valeur de 25 000 euros.

Dani Alves, en février 2019, a été victime d'un autre vol alors qu'il jouait contre Montpellier ; Kurzawa, en mars de la même année, a frôlé la catastrophe, mais ses voisins l'ont sauvé en faisant fuir les intrus ; Choupo-Moting, touché deux fois, a perdu environ 600 000 euros ; Thiago Silva, l'une des pires victimes : un coffre-fort contenant des bijoux et des montres d'une valeur d'environ 1,5 million d'euros a été volé.