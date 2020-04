En cas d'arrÃªt des grandes ligues, qui serait champion?

La Jupiler League vient de surprendre tout le monde ce jeudi, avec une telle décison. Le championnat belge est le premier à prendre cette décision, d'être arrêté, et le titre pourrait être remis au Club Bruges.

Et si les grands championnats suivraient le même exemple, qui serait champion ?

En Espagne, Barcelone serait le champion. Ils sont actuellement leader avec deux points d'avance sur le Real Madrid, son éternel rival. Les culés ont pris la tête du championnat lors du dernier match de Liga, avant l'arrêt forcé dû à la crise sanitaire. La fin du championnat empêcherait les fans du Real et du Barça de voir une bataille entre les deux écuries pour être champion d'Espagne.

En Angleterre, la décision ne sera pas une grande surprise. Liverpool, qui a 25 points d'avance sur Manchester City, soulèvera le trophée. Ils sont à un match d'être les nouveaux champions d'Angleterre.

Un autre championnat qui est aussi serré que la Liga est la Bundesliga. Le Bayern est actuellement leader, avec le Borussia Dortmund à quatre points derrière lui. Le RB Leipzig, qui a cinq points de retard, a aussi son mot à dire lors de cette campagne, mais si la saison s'annule, le club Bavarois serait une nouvelle fois champion d'Allemagne.

Neymar, Mbappé et compagnie pourraient fêter un nouveau titre de champion de Ligue 1 cet été. Le PSG compte 12 points d'avance sur Marseille, son principal rival dans la lutte pour le trophée cette saison, et serait donc le vainqueur. Même si la saison n'est pas annulée, les Parisiens ont des fortes chances de remporter le championnat, une année de plus.

Le championnat le plus serré se trouve en Italie. La Juventus n'a qu'un point d'avance, juste derrière on trouve la Lazio. Ce serait un vrai coup dur pour la Lazio, qui réalise une incroyable campagne cette année, et espère remporter le Scudetto. Si la saison s'arrête, le plus heureux serait Sarri, qui remporterait son premier titre avec la Vieille Dame, sans faire trop d'efforts.