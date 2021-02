Les chiffres incroyables d'Hansi Flick

L'Eintracht Francfort est la deuxième équipe à avoir pris des points au Bayern cette semaine. Si l'Arminia Bielefeld a fait match nul, les choses se sont mieux passées pour l'équipe d'Adi Hütter, qui a battu les champions de tout en 2019-20 et les rois du monde actuels.

L'équipe d'Hansi Flick a été touchée par le voyage au Qatar pour le Mondial des clubs, bien qu'il n'y ait pas de quoi dramatiser car sa situation en Bundesliga est encore très bonne.

L'entraîneur a atteint les 70 matchs à la tête des Bavarois contre l'Eintracht, et son bilan est stupéfiant. Il n'a perdu que cinq matches depuis qu'il a pris la tête du Bayern et a remporté 6 titres pendant cette période.

S'il est clair qu'il ne répétera pas le sextuplé lors de la saison 2020-21, puisque le Bayern a été éliminé de manière surprenante en DFB-Pokal, les Bavarois sont tranquillement en 8es de finale de Ligue des champions et mènent la Bundesliga avec suffisamment d'avance pour garder le contrôle.

Pour sa première saison à la tête de l'équipe, Flick n'a perdu que contre le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach, deux matches en 2019 et peu après avoir remplacé Kovac. S'en est suivie une impressionnante série de victoires, notamment en Coupe et en Ligue des champions, où ils ont remporté le titre avec un palmarès sans faille dans les tours finaux.

Cette saison, les choses ont un peu moins bien tourné pour l'entraîneur, qui a débuté la Bundesliga avec de nombreux doutes et une défaite contre Hoffenheim (4-1). Il n'avait perdu qu'un seul autre match, 3-2 contre Gladbach en janvier, jusqu'à cette défaite à domicile contre l'Eintracht.

Ce sont les 5 seules défaites de l'entraîneur, qui a été éliminé de la DFB-Pokal sans avoir perdu, après un match nul et une défaite aux tirs au but contre le Holstein Kiel.

Selon BeSoccer Pro, le bilan global de Flick à la tête du Bayern est de 70 matchs aux commandes, 58 victoires, 7 nuls et 5 défaites. Il n'a pas encore perdu en Ligue des champions, où il a gagné 13 matchs et n'a fait qu'un match nul. La compétition européenne, précisément, mettra à l'épreuve l'entraîneur cette semaine avec son 71e match, qui servira à démontrer si cette semaine a été le résultat de l'usure ou le début d'une crise qui peut aller plus loin.