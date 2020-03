Les chiffres incroyables de Mo Salah à Liverpool

Comme tout joueur de football, Mohamed Salah a ses qualités et ses défauts sur un terrain, tout comme il a des fans et des détracteurs. Et depuis les derniers mois, ses détracteurs ont augmenté.

Malgré ses chiffres et ses performances à Liverpool, le joueur égyptien est parfois remis en question. Après une saison correcte à Rome, Mo Salah a été appelé par Liverpool et Jürgen Klopp en 2016, et s'est métamorphosé.

Depuis son arrivée sous les ordres de Klopp, le joueur a montré sa meilleure version. Après 144 matches avec Liverpool, le joueur a inscrit un total de 91 matches.

Sa moyenne de buts est d'ailleurs meilleure que celle de joueurs comme Ian Rush, Steven Gerrard ou Robbie Fowler dans l'histoire de Liverpool. Sans oublier que Mohamed Salah est bien plus qu'un simple buteur.

En deux ans et demi, l'Égyptien a aussi délivré 34 passes décisives (des 70 qu'il a délivrées dans sa carrière), faisant de son trio avec Sadio Mané et Roberto Firmino l'un des meilleurs des équipes européennes.

Mo Salah joue un beau football mais certains doutent du joueur en raison d'une "baisse de régime" après une première saison complètement folle à Anfield. Si elles ne peuvent pas toutes ressembler à la première, Salah réalise tout de même un grand travail chez les Reds.