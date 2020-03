Les chiffres les plus destructeurs d'Europe depuis 2017

Peu importe son âge, Leo Messi réussit toujours à prouver des choses incroyables même après avoir vécu des périodes de moins bien. Ses statistiques brillent toujours, quoi qu'il arrive.

D'ailleurs, d'après les statistiques et les rapports de ProFootball, le joueur est le joueur le plus en forme des cinq grands championnats européens sur les deux dernières saisons.

Le roi de la statistique et de l'esthétique. En 92 matches, l'international argentin a marqué un total de 89 buts. Sans oublier les 38 passes décisives délivrées à ses coéquipiers.

Sa souveraineté ne s'arrête pas là. Il est le joueur qui a cadré le plus de frappes en deux saisons (236), ou celui qui a frappé le plus sur les poteaux (23) des cinq grands championnats sur cette période.

Le capitaine du Barça n'a perdu que six fois en deux ans en championnat, soit une fois tous les seize matches. 66 victoire et 20 matches nuls s'ajoutent à ce nombre de matches.

Le buteur blaugrana a donc marqué presque un but par match, a délivré une passe tous les 2.5 matches, a marqué un but sur coup franc tous les six matches et a dribblé presque cinq joueurs par match.