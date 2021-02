Les cinq candidats pour remplacer Agüero en cas de départ de l'Argentin

Le contrat du Kun avec Manchester City se termine en juin de cette année et pour l'instant il n'a pas signé sa rénovation. Dans cette situation incertaine, 'The Sun' a publié une liste de cinq joueurs qui ont de grandes chances de prendre sa place dans le club 'citizen'. On connaît l'intérêt de certains mais le journal d'Outre-Manche nous rappelle les options les plus probables et envisage d'autres joueurs.

Lionel Messi (FC Barcelone)

Le contrat de l'Argentin se termine également en juin et City, tout comme le PSG, voudrait recruter la star.

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Une somme exorbitante sera très certainement proposée pour ce joueur à la progression fulgurante et aux stats incroyables devant le but.

Romelu Lukaku (Inter)

L'attaquant de l'Inter de Milan donnerait une dimension plus physique à l'avant-garde de Guardiola.

Lautaro Martínez (Inter)

Dans un style différent de celui de son coéquipier, l'Argentin représenterait un investissement stellaire. Il est aussi dans le viseur du FC Barcelone, qui le suit de près.

Danny Ings (Southampton)

C'est certainement l'option la moins fantaisiste de la liste. Le joueur a de l'expérience en Premier League et n'aurait pas besoin de temps pour s'adapter.