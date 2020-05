Les cinq géants qui veulent s'offrir Nelson Semedo

Tout semble indiquer que Semedo fera ses valises cet été. Au Barça, on ne pense pas à prolonger le bail du joueur et on se prépare à le pousser vers la sortie.

Le FC Barcelone ne manquera pas d'offres. 'Mundo Deportivo' assure que cinq géants européens surveilleraient le joueur de très près.

Manchester City, la Juventus, le Bayern, le PSG et l'Inter seraient les clubs intéressés à s'offrir Semedo lors du prochain mercato estival.

Le journal catalan affirme qu'à l'heure actuelle, le Barça négocierait avec deux cadors italiens : l'Inter et la Juventus. Tous deux ont déjà demandé au club quelle était la situation de Semedo.

Le Bayern, City et le PSG auraient également coché le nom du Portugais, bien qu'ils n'aient pas encore entamé de pourparlers avec Barcelone.

Le club est conscient que Semedo fait sensation en Europe. Le Barça pourrait l'utiliser comme monnaie d'échange pour débloquer l'arrivée de Lautaro ou de Pjanic.