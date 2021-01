Les cinq stars qui pourraient remplacer Ramos au Real

On est le 22 janvier 2021 et l'avenir de Sergio Ramos au Real Madrid reste inconnu. Le défenseur central vétéran et le club ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une prolongation de contrat et les rumeurs de son départ continuent de croître.

Bien que très peu de gens imaginent le capitaine quitter le Bernabéu, on commence déjà à entendre des noms de remplaçants choisis par le club merengue pour succéder à l'Espagnol en charnière centrale.

Le quotidien 'AS' nomme les cinq candidats possibles des Madrilènes, à commencer par un homme dont le nom a beaucoup été entendu au club ces derniers mois : David Alaba, joueur du Bayern Munich.

Depuis l'année dernière, le nom du défenseur autrichien résonne pour une potentielle arrivée dans la capitale espagnole, bien que George Alaba, père et agent du joueur, ait refusé sa signature pour Madrid alors que tout semblait fait.

Le suivant sur la liste est Virgil van Dijk, joueur clé du Liverpool de Klopp. Ces dernières années, le Néerlandais a été en concurrence avec Ramos pour le poste de meilleur défenseur central du monde.

Il est suivi par le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano, l'un des joueurs les plus convoités du moment, un renfort de qualité, mais plus que compliqué vu la grande concurrence pour sa signature.

Le quatrième sur la liste est Kalidou Koulibaly, de Naples. Une option toujours présente dans l'agenda du Real Madrid et beaucoup moins chère que les autres candidats.

Et enfin, Leonardo Bonucci, leader de la charnière de la Juventus, un mur italien qui a de l'expérience à revendre dans le football européen et mondial. À 33 ans, il serait la meilleure solution temporaire pour gagner du temps.