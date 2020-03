Les clés d'un 'Clásico' qui peut changer la saison

Le monde s'arrête une fois de plus ce dimanche, pour laisser place à un choc mythique. Le plus grand des matchs. Le Barça se rend au Santiago Bernabéu pour une nouvelle édition du 'Clásico' du football espagnol. Et depuis plusieurs années, c'est peut-être le derby sur lequel plane le plus de questions.

Parce que, premièrement, il s'agit du premier Madrid-Barça pour le coach Quique Setién. Le Cantabre a rencontré Guardiola dans l'hôtel de Man City après la victoire des Mancuniens en 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real. À voir si cette discussion aura porté ses fruits comme le technicien peut le souhaiter.

En face, il y aura Zidane. Et la principale interrogation tourne autour de son système. Alignera-t-il un 4-3-3 ou continuera-t-il de miser sur ses millieux. Lors du match aller au Camp Nou (0-0), il avait opté pour la seconde option. L'énigmatique Gareth Bale avait débuté la rencontre et c'était Modric qui en avait fait les frais.

Le Gallois, tout comme Toni Kroos sont les situations les plus indécises du XI du départ de Zizou. L'Allemand s a été un élément fondamental de la saison du Real jusqu'ici, mais contre City, il est resté sur le banc, et ce choix laisse planer le doute sur sa possible participation ce soir.

Une autre question, cette fois-ci positive, concerne Martin Braithwaite. Le Danois était le troisième élément du trio offensif avec Messi et Griezmann lors de la 'simulation' à l'entrainement. Il a fait de bons débuts contre Eibar, et pourrait être décisif contre un Real Madrid blessé.

Celui qui remporte le 'Clásico' ne fait pas seulement un pas de géant vers le titre de la Liga en termes de points, mais également en termes de 'goalaverage' particulier. Le nul 0-0 du match aller fait que l'équipe qui marquera plus que l'adversaire aura l'avantage si ces deux-là terminent avec le même nombre de points. Et cela ne serait pas la première fois que ça arriverait. Même un nul avec des buts avantagerait un Barça qui aura réussi à marquer à l'extérieur.

Et puis, avec du recul, il y a le record général en jeu. Le Barça le domine, mais de très peu (53-51). Ce 'Clásico' est plus qu'un match, il peut décider de la suite de la Liga.