Les clés d'un Clásico remporté par le Real Madrid

En difficulté à l'approche du match, le Real Madrid s'est finalement rassuré avec cette victoire face au FC Barcelone, quatre jours seulement après la déroute face au Shakhtar Donetsk (2-3).

Sous le feu des projecteurs, Zinedine Zidane a su haranguer ses troupes et mener son équipe à la victoire. Analyse d'un triomphe en 5 chapitres.

Confiance totale en Zidane

En plein ouragan après deux défaites coup sur coup, Zinedine Zidane n'a pas tremblé. Plaçant sa confiance en ses joueurs, celui que l'on présentait comme étant "en danger" depuis quelques jours a remporté sa bataille tactique face à Koeman. Le Camp Nou lui réussit à merveille. En six déplacements, Zizou n'y a jamais été défait, 3 victoires et 3 matchs nuls. Tactiquement, c'est au milieu de terrain que la touche du technicien français était la plus marquante. Son milieu à trois composé par Casemiro, Kroos et Valverde a rapidement pris le dessus sur le double pivot barcelonais. Les Madrilènes sont restés haut, infligeant un pressing constant à leur adversaire. Les changements effectués par Zidane auront également eu leur importance, avec l'entrée en jeu de Lucas Vazquez ou encore celle de Luka Modric plus tard. Avec cette victoire, Zidane répond de la plus belle des manières à ses détracteurs.

Valverde et le football moderne

Ce football moderne, qui demande autant de physique que de qualité technique, Fede Valverde s'y inscrit parfaitement. Le joueur de 22 ans nous l'a démontré tout au long de sa prestation. Il est au passage le premier Uruguayen de l'histoire du Real à marquer lors d'un Clásico. Son but caractérise pleinement le style de jeu qu'il détient. Se projetant facilement vers l'avant, il a la capacité de s'accaparer l'espace. Avec un Valverde à ce niveau-là, le milieu de terrain du Real Madrid n'a pas de soucis à se faire.

La présence de Ramos

Qu'on le veuille ou non, un Real Madrid avec ou sans Ramos n'est pas le même. Lors des six derniers matchs du Real en Ligue des champions sans son capitaine, le Real s'est incliné 5 fois et a réalisé un nul. C'est le joueur qui a disputé le plus de Clásico dans l'histoire (44 matchs). Il a permis au Real de reprendre la tête, en obtenant puis transformant ce pénalty, inscrivant au passage son 25e penalty consécutif. Véritable leader, le Real ne peut se passer de lui.

Le renfort Lucas Vazquez

Entré en jeu à la 43e minute à la place de Nacho Fernandez, il a apporté un nouveau souffle côté droit. Si ce n'est pas son poste de prédilection, Vazquez n'a pas rechigné et a livré une prestation plus que convaincante. Défensivement comme offensivement, l'Espagnol a été omniprésent. Zinedine Zidane a peut-être trouvé la solution en attendant le retour de Carvajal, lui qui a essayé à plusieurs reprises Ferland Mendy sur le côté droit.

Un onze type

Hormis les absences de Dani Carvajal et Eden Hazard, il ne manque pas grand chose au Real. Zinédine Zidane pourrait avoir trouvé la bonne formule avec ce Clásico. Si le Blege est de retour face au Borussia Mönchengladbach, Carvajal devrait rester encore quelque temps à l'infirmerie. Un Courtois concentré avec devant lui une charnière composée de Ramos et Varane, à gauche Ferland Mendy enchaîne les bonnes prestations. Le milieu de terrain composé par Casemiro, Kroos et Valverde est très complémentaire. Tandis que l'attaque emmenée par un Karim Benzema toujours très juste, dispose de plusieurs solutions, mais pour le moment Vinicius et Asensio.