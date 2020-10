Les clés de la victoire du FC Barcelone à Turin

La victoire du FC Barcelone fait renaitre l'espoir chez les supporters barcelonais, en signant leur meilleure performance de l'ère Koeman, notamment grace à leur nouveau prodige : Pedri Gonzalez

Pedri Gonzalez

A Turin, le jeune Espagnol a découvert le football européen et s'est illustré avec une démonstration tout en classe et en aisance technique. Aligné sur le côté droit, il a pris le meilleur sur l'expérimenté Cuadrado. A seulement 17 ans, il est déjà un des membres clés du 11 de Koeman.

Première victoire à Turin

Cela fait 50 ans que les deux équipes s'affrontent régulièrement en Europe, et pourtant c'est la première fois que les Barcelonais s'imposent à Turin.

Dembélé

Contrairement à ses dernières prestations, le Français s'est montré plus en jambes, marquant l'ouverture du score sur un contre favorable. Il semblait plus malin dans ses 1v1, et a grandement aidé l'équipe de Koeman.

Griezmann malchanceux

L'autre Français a été très actif, s'est procuré beaucoup d'occasions, et a touché par deux fois les montants. Il reste cependant à un but en 19 rencontres.

Araujo convainquant

Accompagnant Lenglet en charnière centrale, le jeune uruguayen a bien géré son duel avec Morata, avant de devoir sortir à la pause sur blessure.

Pjanic de retour à la maison

Pour son retour à Turin, le bosniaque était titulaire, dans un double pivot avec De Jong. Les automatismes ne sont pas encore créés, mais Koeman a compris aue Busquets était incapable de jouer à ce poste pour l'instant.