Les CM de Gladbach' et City se charrient avant le match

Après une confortable victoire 2-0 à l'aller, City est pratiquement assuré de se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de Gladbach. Avant le match, l'équipe allemande a plaisanté avec la composition de son adversaire.

Et c'est que Guardiola a décidé d'aligner un onze dans lequel aucun attaquant n'est présent. L'entraîneur espagnol n'a pas voulu prendre de risque et a disposé sur la pelouse une équipe sans Kun Agürero ni Gabriel Jesus.

Rapidement, City a cité le tweet sur son compte officiel et a répondu avec ironie : "Stones est une blague pour vous ?" Reste à voir ce qu'il se passera au Puskas Stadium.

Les plus populaires

Manchester 'We Don't Even Need Strikers' City https://t.co/HskXK8o3d2