Les coaches français effectuent un don pour la lutte contre le coronavirus

Il n’y a pas que les joueurs qui font actuellement les efforts pour venir en aide aux hôpitaux et combattre ce terrible fléau qu’est la pandémie de coronavirus. C’est aussi le cas des entraineurs. Depuis quelques jours, ces derniers se mobilisent pour réunir une somme d’argent et l’initiative commence à porter ses fruits.

Selon le quotidien 'L’Equipe', les 40 entraineurs de Ligue 1 et Ligue 2 ont réuni un montant de 130000€. Un groupe de Whatsapp commun a été créé pour accélérer la procédure. Rudi Garcia est le tête de pont pour l’élite, tandis que Philippe Hinschberger (Grenoble) s’occupe celui de la Ligue 2. Deux techniciens se sont abstenus car ayant déjà donné individuellement. À noter que c’est Thomas Tuchel, l’entraineur du PSG, qui a versé la somme la plus conséquente.

Les coaches remontés contre les instances dirigeantes

La semaine dernière, lors d’une intervention sur 'Canal+, Rudi Garcia s’était exprimé sur cette mobilisation, affirmant que lui et ses collègues sont "préoccupés par nos héros qui sont les médecins, les infirmières, les aides-soignants".

Si les hommes du banc ont pris les devants c’est aussi parce qu’ils jugent qu’ils ne sont pas assez écoutés en ce moment par les instances dirigeantes. Dans les décisions qui sont prises par la Ligue et la fédération ils ne sont que très peu consultés. Et leur syndicat a un poids très réduit. Jusque-là, ils n’ont pas eu vraiment leur mot à dire concernant la suite de la saison et ils le déplorent fortement.