Les compos officielles du match de Bundesliga entre Dortmund et Bayern Munich

La 28e journée de la Bundesliga débutera par le match le plus attendu après le retour de la Bundesliga : le 'Klassiker'. Un match qui pourrait décider le championnat, ou le rendre plus palpitant. À sept journées de la fin de la Bundesliga, les deux écuries n'ont plus le droit à l'erreur.

Et il faut se le dire, c'est peut-être la dernière chance pour l'équipe de Lucien Favre de rester encore dans la course au titre, après un excellent début de saison, Dortmund a connu un coup de mou. Dortmund, pourra toutefois compter sur son prodige norvégien Haaland, qui a fait trembler les filets à dix reprises en 10 matches depuis son arrivée dans la Rhur, lors du dernier mercato.

Quant au Bayern, il pourra compter sur son serial buteur Lewy, qui réalise une incroyable saison, auteur de son 27e but en championnat ce week-end. En cas de victoire, le club de la Bavière pourrait ainsi se rapprocher de son 8e titre de champion consécutif... Dans tous les cas, ce Klassiker s'annonce bouillant !

Pour rappel, ce Klassiker, sera le premier de l’histoire jamais disputé sans public...

Voici les compos officielles des deux équipes :

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Hazard, Haaland, Brandt

Bayern de Munich : Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski