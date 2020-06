Les compos officielles entre la Juve et Milan. EFE

Après l'Allemagne et l'Espagne, c'est en Italie que le football reprend. C'est avec les demi-finales retour de la Coppa Italia que le ballon recommencera à rouler sur à l'Allianz Stadium. Après un mal nul 1-1 à San Siro, la Juventus Turin et Milan se retrouve quatre mois plus tard. Voici les compos officielles de Juventus-Milan.