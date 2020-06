Les compos officielles du match de Liga entre Barcelone et Leganés

Pas question de se relâcher après la première victoire puisque le Real Madrid a aussi remporté son match contre Eibar, ne gardant un retard que de deux points au classement derrière le Barça.

Les joueurs de Quique Setién vont retrouver le Camp Nou ce mardi soir mais vont devoir s'habituer à y jouer sans leurs supporters. Pour l'occasion, ils y recevront un Leganés qui a besoin de prendre des points.

Leganés se trouve dans une situation de plus en plus compliquée au classement. Les hommes d'Aguirre se trouvent à la 19e place ont déjà trois points de retard sur le premier non relégable, le Celta Vigo.

Pour l'occasion, Quique Setién sera privé de Jordi Alba, suspendu. L'entraîneur devrait le remplacer par Junior Firpo. Clément Lenglet, lui, fera son retour après avoir manqué la reprise contre Majorque.

Javier Aguirre devra composer sans Siovas et Oscar Rodriguez, qui sont tous les deux sanctionnés. Szymanowski est toujours blessé.

Voici les compositions officielles des deux équipes :

Barcelone : Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Ansu Fati - Griezmann.

Leganés : Cuéllar, Bustinza, Tarín, Awaziem, Silva; Recio, Rubén Pérez, Roque Mesa, Eraso, Ruibal - Guerrero.

Stade : Camp Nou

Heure : 22h00 (20h GMT)