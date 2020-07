Les compos officielles du match de Liga entre l'Athletic et le Real Madrid

La 34ème journée de Liga, sera dans aucun doute l'un des défis les plus compliqués pour les hommes de Zidane dans le sprint final.

Le Real Madrid se déplace ce dimanche (14h00) sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, un adversaire coriace, qui a tenu dernièrement en échec le Barça. Les merengues font un sans-faute depuis la reprise, et se rapprochent de plus en plus vers du titre tant attendu, cependant, s'ils montrent le même visage que contre Getafe, il sera difficile de battre une équipe qui semble être en bonne forme aussi.

Zidane ne pourra pas compter sur Eden Hazard, mis encore au repos, ni sur Raphaël Varane, blessé contre Getafe après avoir pris un ballon en plein visage. Néanmoins, le Français peut compter sur son buteur Karim Benzema, qui retrouve sa proie favorite : Bilbao. En effet, l'ancien lyonnais est très inspiré à chaque fois qu'il affronte l'équipe basque avec 11 buts et cinq passes décisives depuis son arrivée en Espagne.

Quant aux hommes de Gaizka Garitano, ils enchaînent deux victoires consécutives face à Majorque et Valence, et remontent ainsi aux portes d'une qualification pour l'Europa League, leur grand objectif.

Le Real Madrid doit remporter cette rencontre pour conforter son avantage au classement et faire un grand pas vers le titre.

Les compos officielles des deux équipes :

Athletic Bilbao : Simon – Martinez, Yeray, Capa, Yuri, Dani Garcia – López, Williams, Muniain, Cordoba – Raul García.

Real Madrid : Courtois, Ramos, Militao, Carvajal, Mendy – Casemiro, Kroos, Valverde – Rodrygo, Asensio - Benzema.

Stade : San Mamés

Heure : (14h00)