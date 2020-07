Les compos officielles du match de Liga entre le Real Madrid et Alavés

Le Real Madrid continue sa bataille pour le titre. Le club merengue a toujours un point d'avance sur le FC Barcelone mais serait bien inspiré de remporter sa rencontre contre Alavés pour reprendre ses quatre points d'avance pour garder son avantage dans la course au titre.

Les joueurs de Zidane n'ont pas connu autre chose que la victoire depuis la reprise de la Liga en juin et devront apprendre à gagner sans l'un de leurs "buteurs" les plus précieux : Sergio Ramos.

Les Madrilènes vont devoir rafistoler leur défense en l'absence de Sergio Ramos et Dani Carvajal, suspendus, et de Marcelo. Zidane n'a pas eu d'autres choix que de faire appel aux jeunes Javi Hernandez et Miguel Gutierrez. Néanmoins, l'option la plus envisagée est d'aligner Lucas Vazquez en défense latérale à la place de Carvajal, une option déjà utilisée par Zidane dans le passé.

Reste à savoir comment l'entraîneur français choisira d'aligner son équipe face à ces absences, contre un Alavés en pleine crise, qui jouera son premier match sous les ordres de son nouvel entraîneur Muniz. Rubén Duarte, Fernando Pacheco, Ismael et Tachi sont les blessés d'Alavés, qui n'est toujours pas assuré de se maintenir en Liga.

Voici les compositions officielles des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Rodrygo, Benzema

Alavés : Roberto; Ely, Laguardia, Marín, Ximo Navarro - Fejsa, Camarasa, Méndez, Burke, Pérez - Joselu

Stade : Di Stéfano

Heure : 22h00 (20h GMT)