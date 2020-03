Après deux bons résultats contre la Juve et Saint-Étienne, l'OL a été coupé dans son élan par le PSG en Coupe de France et se déplace au Pierre Mauroy pour y affronter le LOSC, quatrième de Ligue 1, et qui vise le podium. Rudi Garcia devra faire sans Marçal, suspendu, alors qu'il n'a pas retenu Rafael et Thiago Mendes. Christophe Galtier, pour sa part, est privé de Weah et de Yazici. Voici les compos officielles de ce Lille-Lyon.