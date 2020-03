Les compos officielles du match de Ligue 1 entre Lyon et l'ASSE

La 27e journée de la Ligue marque le Derby entre l'ASSE et Lyon. Les Lyonnais ouvrent les portes du Groupama Stadium aux Verts, en espérant prendre leur revanche du premier derby de la première partie de la saison. Les Gones sont en lice dans toutes les compétitions et espèrent ainsi revenir sur le podium peu à peu, et pour cela, ils comptent bien battre leurs rivaux. Quant aux hommes de Puel, ils veulent se relancer face à Lyon, et s'éloigner de la zone rouge. Voici les compos officielles de ce Lyon - ASSE.