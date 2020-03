Montpellier est tombé le week-end dernier contre Angers et a enchaîné une seconde défaite consécutive qui fait du mal dans la course à l'Europe. Il faudra se relancer à la maison contre Strasbourg, qui elle aussi se bat pour l'Europe et qui n'a plus perdu depuis quatre matches en Ligue 1. Voici les compos officielles de Montpellier-Strasbourg.