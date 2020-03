Danger pour José Mourinho et ses hommes. Battus à l'aller au Tottenham Hotpsur Stadium (1-0), les Spurs se déplacent à la Red Bull Arena avec un but de retard et des absents de marque, puisque Kane et Son ne sont toujours pas remis pour ce choc, alors que Davies et Bergwijn sont eux aussi blessés. Côté allemand, Nagelsmann devra faire sans Orban, Ampadu, Kampl et Konaté. Voici les compos officielles de ce Leipzig-Tottenham.