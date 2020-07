Les compos officielles entre l'AC Milan et la Juventus. BeSoccer

Ce mardi (21h15), l'AC Milan reçoit sur sa pelouse la Vieille Dame, leader du championnat, pour la 31e journée de Serie A. Les Milanais sont lancés dans la course à l'Europe et après avoir battu la Lazio, ils comptent bien s'en terrasser Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers.