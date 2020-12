Les compos officielles du match de Serie A entre Parme et la Juventus

En cette 13e journée de Serie A en Italie, la Juventus, troisième du championnat, se déplace chez le 14e, Parme.

Les Bianconneri ont l'occasion de revenir provisoirement à un point du leader, le Milan AC, en cas de victoire.

Les compositions d'équipes :

Parme : Sepe - Iacoponi, Gagliolo, Cornelius, Kurtic - Sohm, Bruno Alves, Hernani Jr - Osorio, Gervinho, Kucka.

Juventus : Buffon - Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro - McKennie, Bentancur, Ramsey, Kulusevski - Ronaldo, Morata

Lieu : Stade Ennio-Tardini

Heure : 20h45 (GMT).

