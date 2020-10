Les compos officielles du match de Premier League entre Leeds United et Manchester City

C'est sans doute l'une des grosses affiches de cette 4e journée de Premier League, aux côtés du choc de demain entre Manchester United et Tottenham, le match opposant Leeds à City promet un beau duel.

Alors que les Citizens se remettent d'une lourde défaite face à Leicester (5 à 2), ils se déplacent aujourd'hui chez Leeds United, victorieux de Fulham lors de la dernière journée (4-3).

Toujours orphelins de Sergio Agüero et Gabriel Jesus, les Skyblues se déplacent avec une attaque remodelée, composé de Sterling, Mahrez et Ferran Torres. Rúben Dias effectuera quant à lui son premier match sous ses nouvelles couleurs. Mendy et Laporte sont les deux Français présents côté City.

Pas de surprise en revanche côté Bielsa, le duo Bamford-Roberts sera chargé de peser sur la défense mancunienne alors que Meslier est le seul représentant français côté Leeds.

Les compos :

Leeds United : Meslier -Ayling, Cooper, Koch - H. Costa, Dallas, Philipps, Alioski - Klich - Bamford, Roberts

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, B. Mendy - Foden, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Torres