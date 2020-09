Les compos probables de Barça - Villarreal

Pour ce qui sera le premier match de Liga du FC Barcelone avec Ronald Koeman à sa tête, le club catalan recevra la visite d'un Villarreal ambitieux en vue de la nouvelle saison.

Même si chaque match est toujours sujet à des surprises, il semblerait que le technicien néerlandais optera pour un 4-2-3-1.

Neto gardera la cage car Ter Stegen est toujours convalescent, tandis que la défense sera composée de Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Jordi Alba.

Au milieu, on retrouvera Frenkie de Jong et Sergio Busquets. Tandis que Lionel Messi et Ansu Fati occuperont les couloirs. Enfin Coutinho sera en soutien de Griezmann pour former l'attaque.

Côté Villarreal, les deux recrues estivales Coquelin et Parejo pourraient débuter dans le onze.

Compos probables :

FC Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati; y Griezmann.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Chukwueze, Coquelin, Dani Parejo, Moi Gómez; Gerard Moreno y Paco Alcácer.