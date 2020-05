Les compos probables du match de Bundesliga entre Leipzig et Fribourg. AFP

La Bundesliga fait son retour et le RB Leipzig, quart de finaliste de Ligue des Champions, veut remettre la pression sur le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Les hommes de Nagelsmann sont à cinq points des Bavarois, et à un petit point du BvB, qui reçoit Schalke dans le même temps. Voici les compos probables de ce Leipzig-Fribourg.