Les compos probables du match de Liga entre Getafe et le Real Madrid

Une fois de plus, le FC Barcelone a été tenu en échec, cette fois-ci, contre l'Atletico Madrid. Une occasion en or pour le Real Madrid de prendre quatre points d'avance sur son rival catalan.

En cas de victoire face à Getafe, le Real Madrid fera un pas de plus vers le titre. L'équipe de la Maison Blanche a remporté tous ses matches depuis la reprise, mais Zidane et ses hommes, le savent, il reste encore six finales devant eux pour soulever le trophée tant attendu pour les merengues.

L'entraîneur français pourra compter sur son buteur, Karim Benzema, qui ne cesse d'impressionner depuis la reprise. Auteur de trois buts et d'une magnifique passe en cinq matches, le Français fait sans aucun doute partie des meilleurs joueurs post-covid. Toutefois, Zidane devra faire sans Hazard, qui n'a pas été convoqué, selon la presse sportive, il n'a rien de grave, il est juste laissé au repos.

Getafe, cinquième au classement de Liga, n'a remporté qu'un match depuis le retour du football en Espagne. Les hommes de José Bordalás doivent remporter ce derby madrilène pour conserver leur 5e place et se qualifier pour l'Europe League l'an prochain.

Voici les compos probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Vinicius, Benzema, Isco.

Getafe : Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damián; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Molina - Mata.

Heure : 22h00

Stade : Alfredo Di Stéfano