Les compos probables du match de Liga entre l'Espanyol et le Real Madrid

Ce dimanche (22h00), le Real Madrid va affronter la lanterne rouge du championnat espagnol. L'équipe merengue se déplace sur la pelouse de l'Espanyol pour la 32ème journée de Liga, et elle n'a qu'un objectif en tête : repartir avec les trois points et s'emparer à nouveau du fauteuil de leader.

Le FC Barcelone, a une fois de plus été tenu en échec, un match nul qui pourrait être décisif dans cette dernière ligne droite du championnat. En cas de victoire des hommes de Zidane ce dimanche, ils pourraient prendre deux points d'avance sur le Barça, actuel leader (69 points).

On le sait, rien n'est encore joué dans ce championnat, même si au fil des journées, on sent que le Real Madrid se rapproche du titre. Pour l'instant, l'équipe merengue fait l'essentiel pour se maintenir dans la course au titre, avec quatre victoires consécutives depuis la reprise.

Quant à l'Espanyol, il vit surement ses derniers moments en Liga... L'équipe catalane a déjà huit points de retard sur le premier non-relégale. Une rencontre, à priori, facile pour le Real Madrid.

Les compos probables des deux équipes :

Espanyol Barcelone : Lopez - Pipa, Bernardo, Cabrera, Pedrosa - Melendo, Lopez, Roca, Embarba - Tomas, Calleri

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Vinicius

Heure : 22h00

Stade : RCDE Stadium