Les compos probables du match de Liga entre la Real Sociedad et le Real Madrid

Le FC Barcelone a offert une vraie aubaine aux hommes de Zidane après leur match nul sur la pelouse du FC Séville. Le Real Madrid peut reprendre la tête du classement en cas de victoire face à la Real Sociedad ce dimanche (22h00).

Mais on le sait tous, et le Real aussi, la tâche ne sera pas aisée, jouer à Anoeta est toujours un défi compliqué. L'équipe merengue a remporté ses deux premières rencontres depuis la reprise, toutes les deux à domicile, ce sera donc le premier match pour Madrid à l'extérieur.

Zidane pourra compter sur son buteur, Karim Benzema, qui a signé une masterclass face à Valence, en marquant un doublé, et laissant même son entraîneur sous le choc. Avant de se rendre à Anoeta, l'ancien lyonnais se rappellera sûrement de son but marqué en janvier 2015 dans ce stade, un but qui justement rappelle beaucoup celui qu'il a marqué face à Valence. Le manager pourra compter également sur Marcos Asensio, qui revient, après 11 mois de blessure. Le natif de Majorque est revenu en beauté, un retour fracassant, il n'a eu besoin que de 33 secondes pour faire trembler les filets avant d'offrir une passe décisive au Français.

La Real Sociedad se trouve 6e au classement. L'équipe basque n'a pas eu le même retour sur les terrains que son adversaire, en effet, elle n'a remporté qu'un seul point en deux rencontres. Elle pourra donc changer la donne face au Real Madrid.

Le Real Madrid a désormais son destin entre ses mains.

Voici les compos probables des deux équipes :

Real Sociedad : Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric; Benzema, Hazard.

Stade : Stade d'Anoeta

Heure : 22h00 (heure française)