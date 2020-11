Les compos probables du match de Liga entre le Barça et le Betis

Si le FC Barcelone écrase pour le moment la concurrence en Ligue des champions, ce n'est pas le cas en championnat, où l'équipe catalane ne parvient plus à gagner depuis quatre journées.

Sur les quatre dernières journées, les Blaugrana ont encaissé deux défaites et deux nuls. Une terrible série pour les joueurs de Ronald Koeman qui doivent absolument se relancer pour éviter de plonger un peu plus dans la crise.

La bonne nouvelle de la semaine pour Ronald Koeman, c'est le retour de Marc-André ter Stegen dans les cages de son équipe. Opéré il y a quelques mois, l'Allemand a signé un grand retour contre le Dynamo Kiev et devrait faire son come-back en Liga ce samedi.

Ronald Koeman devrait aligner une défense classique, ainsi qu'un double pivot composé de De Jong et Busquets. Les quatre jours utilisés contre le Dynamo en attaque devraient eux aussi être de retour dans le onze contre le Betis : Ansu Fati, Pedri, Messi et Griezmann.

De son côté, le Betis de Pellegrini s'est relancé la semaine passée après deux défaites consécutives, et a tout le même quatre points d'avance au classement sur le Barça (et deux matchs de plus). Pellegrini devra notamment faire sans Nabil Fekir, blessé.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Barcelone : Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Messi, Pedri, Ansu Fati; Griezmann

Real Betis : Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; William Carvalho, Guido, Joaquín, Canales, Tello; Sanabria

Stade : Camp Nou

Heure : 16h15