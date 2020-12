Les compos probables du match de Liga entre le Barça et Valence

À six points du leader Atletico Madrid, le FC Barcelone le sait, il n'a plus le droit à l'erreur en Liga s'il ne veut pas dire au revoir au titre. Après un succès précieux et mérité contre la Real Sociedad (2-1), les troupes de Ronald Koeman veulent enchaîner une troisième consécutive ce samedi face à Valence, qui vit un début de saison compliqué.

Et, même si le club Che traverse une mauvaise passe, le Barça devra toutefois se méfier puisque, lors des cinq dernières confrontations entre les deux formations, les Blaugranas n'ont remporté qu'un seul duel (2 nuls, 2 défaites et une victoire).

Voici les compositions probables des deux équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba - De Jong, Busquets, Pedri -Griezmann, Messi, Braithwaite

Valence : Domenech - Wass, Paulista, Diakhaby, Latorre - Musah, Soler, Racic, Guedes - Vallejo, Gomez

Heure : 16h15 (GMT+1)

Stade : Camp Nou

Chaîne : BeIN Sports 1