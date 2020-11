Le Real Madrid reste sur une défaite et un match nul en Liga et doit réagir pour tenter de remonter sur le podium ce week-end. Toujours sans Benzema et Ramos, et avec une nouvelle blessure de Carvajal, Zidane va devoir trouver des solutions pour retrouver la victoire en championnat. Voici les compos probables de Real Madrid-Alavés.