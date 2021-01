Les compos probables du match de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo

Le Real Madrid recevra le Celta Vigo à 21h00 samedi au Di Stéfano pour son premier match de l'année après avoir clôturé 2020 sur un facheux match nul contre Elche cette semaine.

Cependant, Zinedine Zidane ne pourra pas disposer de son capitaine Sergio Ramos pour faire face à la menace Iago Aspas. Malade, le défenseur central ne sera pas de la partie.

Une absence de taille pour contrer la menace Iago Aspas. L'attaquant du Celta Vigo est actuellement le meilleur buteur de la Liga 2020-2021 avec un total de 9 buts marqués, et sera le plus gros problème de la défense merengue avec Nolito.

Depuis l'arrivée d'Eduardo Coudet sur le banc du Celta, l'équipe galicienne a remonté la pente après un début de saison cauchemardesque et n'a plus perdu depuis six matchs en championnat (16 points pris sur 18). Ils font d'ailleurs mieux que le Real Madrid sur cette période, qui a pris 13 points sur les six dernières journées.

Voici les compositions probables des deux équipes :

Real Madrid : Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Hazard, Benzema

Celta Vigo : Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza, Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez, Nolito; Aspas, Santi Mina

Stade : Alfredo di Stéfano

Heure : 21h00 (20h GMT)